Danskerne skal kunne klare sig selv i tre dage i krise

Danskerne skal kunne klare sig selv i tre dage med forsyninger som vand, mad og medicin i tilfælde af en krisesituation.

Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i sin tale på Folkemødets hovedscene.

Her præsenterer han for første gang nye beredskabsråd, som myndighederne nu vil give til danskerne som forberedelse på hybridkrig og kriser.

- Vi skal have vand og mad til at klare os selv i tre døgn. Vi skal sørge for at have den nødvendige medicin og førstehjælp. At vi kan holde varmen, når det er koldt. Og sørge for, vi kan klare os uden strøm, siger Troels Lund Poulsen.

Bagtæppet er det eskalerende trusselsbillede fra Rusland.

Forsvarsministeren bygger sine udtalelser på baggrund af sikkerhedsvurderinger fra både myndigheder og efterretningstjenester.

Der er ikke en umiddelbar trussel om et konventionelt angreb på Danmark med soldater i gaderne.

Men der er risiko for, at Danmark kan blive ramt af et hybridangreb, der kan lamme eksempelvis strømforsyningen.

- Det er vigtigt at sige, at vi formentlig ikke får brug for rådene i praksis. Men i den aktuelle situation er det vigtigt at være forberedt, siger Troels Lund Poulsen.