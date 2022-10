Dataanalyse slår fast: Løkkes kandidater er nogle af de mest uenige

Kender du det, at en kandidattest anbefaler dig at stemme på et parti, som du slet ikke er enig med - i hvert fald i forhold til din egen overbevisning?

Det gør en stor del af Moderaternes kandidater i hvert fald.

Over en million danskere har allerede taget TV 2 Fyns kandidattest, og valgte Moderaternes kandidater, at gøre det samme og tage en kandidattest, så ville der være en stor chance for, at de fik anbefalet at stemme på en kandidat fra et andet parti end deres eget.

Hver tredje kandidat fra Moderaterne vil nemlig få anbefalet en kandidat fra et konkurrerende parti, hvis de selv svarede på en af de fire store kandidattest.

Det viser en dataanalyse af de fire store kandidattest fra Avisen Danmark, Politiken/ Jyllands-Posten, Altinget/ DR og TV 2/regionerne, som Niels Erik Kaaber Rasmussen fra Buhl & Rasmussen står bag.

- Det er interessant, at så mange fra Moderaterne får anbefalet en kandidat fra et andet parti, fordi det også er et af de partier, hvor der er størst uenighed internt mellem kandidaterne, siger Niels Erik Kaaber Rasmussen.

En gennemgang, som TV 2 Fyn har lavet af de fynske kandidaters svar på TV 2 og TV 2 Fyns kandidattest viser, at de fire kandidater er lodret uenige på 10 ud af 30 spørgsmål.