Datter til udskældt plejefamilie: - Jeg kan ikke genkende det negative billede af mine forældre

Lørdag bragte vi en artikel og et indslag i tv om en udstilling på Forsorgsmuséet i Svendborg.

Udstillingen fokuserer på anbragte børns vilkår, og her fortæller Camilla Larsen blandt andet om sin tid som anbragt i en plejefamilie.

Camilla Larsen var anbragt i plejefamilien i 12 år - fra hun var fem år til hun var 17 år -, og siger blandt andet til TV 2 Fyn, at hvis der var blevet "set på, om mine plejeforældre egentlig var kompetente til at have mig, så havde det jo set helt anderledes ud for mig i dag".

Hun fortalte, at hun har haft et voksen liv fyldt med kaos og rodløshed, der har drevet hende til at flytte gang på gang, til at droppe ud af flere uddannelser og samtidig gjort, at mange af hendes venskaber har været flygtige.

Hun tilføjer, at man er nødt til at være kritisk overfor plejeforældrene, og at det ikke hjælper noget, at børnene "kommer ud til nogle plejeforældre, der ikke kan finde ud af at varetage deres udvikling".

Camilla Larsen fortæller desuden, at hvis hun ikke opførte sig ordentligt blev hun låst inde på sit værelse eller fik ikke aftensmad. Og at der blev råbt meget ad hende.

Det billede kan hverken datteren til de omtalte og unavngivne plejeforældre, Lisbeth Klinck, og plejeforældrene ikke genkende.

På vegne af sine forældre siger Lisbeth Klinck mandag morgen blandt andet til TV 2 Fyn:

- Det er vigtigt at understrege, at vi anfægter ikke hendes følelser. Det er ikke hos os det er sket. Det må være sket på et andet tidspunkt i hendes liv.

Det er vigtigt for Lisbet Klinck, at fortælle at forholdet til Camilla Larsen altid har været godt. Hun var blandt andet brudepige, da Lisbet Klinck blev gift.

- Hun har været en integreret del af familien. Men jeg bliver skuffet, når hun peger på mine forældre som skurke i det her spil. Det har de altså ikke været, siger hun.

Lisbet Klinck og forældrene er enige med den nu 26 år gamle Camilla Larsen i, at systemet kunne have gjort mere for at understøtte plejefamilierne og give dem bedre kompentencer.

- Hun kæmper en god sag og det er nøjagtig den samme, som mine forældre har kæmpet i mange år, siger Lisbet Klinck.

- Men vi har en helt, helt anden opfattelse af vores liv sammen med Camilla. Det hun siger med, at hun blev låst inde på værelset eller ikke fik aftensmad, og at der blev råbt meget ad hende, er efter min opfattelse ikke sket.

- Jeg er målløs. Sådan har mine forældre aldrig arbejdet, siger Lisbet Klinck.

