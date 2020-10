DBU Fyn ændrer regler: Sådan afgøres seriefodbolden under corona

De restriktioner, der i denne uge er trådt i kraft, har sat en brat stopper for seriefodbolden i Danmark.

Kun i ungdomsrækkerne må man stadig forsamle mere end ti mennesker, og derfor har DBU Fyn på kort tid skullet tage stilling til, hvordan slutstillingen i de forskellige rækker afgøres.

- Det har været vigtigt for os at skabe klarhed for de klubber, hvis skæbne ikke var endeligt afgjort. Det har vi gjort med ændringerne i propositionerne, som nu kaster lys over, hvordan de enkelte rækker afgøres på baggrund af den nye coronasituation, siger DBU Fyns formand Bjarne Christensen i en pressemeddelelse.

Propositionerne er de reglementer, der gælder for afviklingen af de forskellige turneringer.

I kvindernes Albaniserie betyder det, at de hold, der matematisk set stadig havde en mulighed for at rykke op til Kvinde Serie Vest, kommer til at rykke op.

Det handler om holdene DSIO, Kildemosens BK og B1913.

Øvrige op- og nedrykninger bliver afgjort på baggrund af spillede kampe

I herrenes Albaniserie, serie 1 og serie 2 rykker man kampene til foråret. Hvis klubberne kan blive enige, kan de dog selv flytte kampene, og de kan afvikles, så snart coronarestriktionerne igen tillader det.

I serie 3 og serie 4 udregnes slutstillingen ud fra et pointgennemsnit.

Du kan læse hele betydningen af de nye propositioner på DBU Fyns hjemmeside.