De første fynboer under 16 har booket vaccinetid

Selv om det fra onsdag blev muligt for 12-15-årige at booke tid til vaccination, er det først torsdag, at invitationerne bliver sendt ud via e-Boks.

Derfor må det forventes, at tallet kommer til at stige fra torsdag, lyder det fra Region Syddanmark.

15-årige kan selv bestemme

I Region Syddanmark er der 51.176 personer i den aldersgruppe, som fra onsdag har haft mulighed for at booke tid på hjemmesiden vacciner.dk.

Aldersgruppen dækker over personer født fra 2006 til 2009 og altså dem, der i år fylder et sted mellem 12 og 15 år.

For 15-årige havner invitationen i egen e-Boks, da de selv kan bestemme, om de vil vaccineres.

For 12-14-årige bliver brevet sendt til forældrene, da det er dem, der beslutter, om børnene skal vaccineres.