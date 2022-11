De første fynske valgresultater er klar

Kristendemokraterne, Liberal Alliance og Frie Grønne får ingen stemmer på Avernakø.

Der er afgivet i alt 78 stemmer på Avernakø.



Tæt løb på Lyø

På Lyø er der tæt løb om at blive det største parti. Her er det igen Socialdemokratiet, der fører an med 15 stemmer, men Moderaterne ligger lige i hælene med 14 stemmer, mens Venstre har fået 13 stemmer.

Til gengæld har hverken Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, Frie Grønne eller Alternativet fået nogen stemmer.

Der er afgivet i alt 64 stemmer på Lyø.