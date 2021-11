De første regionale elbusser indviet: - Det er et vigtigt skridt

- Der har skullet lidt statsmidler til for at få det til at lade sig gøre, siger Benny Engelbrecht.

Region Syddanmark har sammen med de to regionale trafikselskaber, FynBus og Sydtrafik, søgt penge i den statslige pulje ”Grøn buspulje til regionale busser og øer”.

Staten har bevilget ti millioner kroner fra puljen, hvoraf de seks millioner er gået til biodiesel i regionalbusser hos Sydtrafik, mens fire millioner bruges på det elbus-forsøg, der nu er begyndt på Fyn.



- Staten har trådt til med et tilskud på 75 procent af merudgiften og regionen dækker så resten. Det er den måde, det hænger sammen på, siger Fynbus-direktøren Carsten Hyldborg Jensen.

Fremtiden kører ikke på diesel

De nye elbusser vil blive ladet op på Tide Bus’ garageanlæg på Toldbodgade i Odense.

De nye busser udleder hverken C02, partikler eller kvælstof på deres færden.

- De busser, vi har her, skal begynde at køre over Otterup og Odense over vinteren. Og når vi så får at se, hvad de kan klare, så tester vi dem for alvor af på nogle længere distancer, siger Carsten Hyldborg Jensen og fortsætter: