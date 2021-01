- De har forlænget mit liv: Steen fik afslag på hjerteoperation på Rigshospitalet - så trådte OUH til

Steen Skånstrøm på 84 år sidder i sin lænestol i sin stue. Han læser højt fra et dokument.

- Alle kan få en bypassoperation uanset alder, køn og komplicerende sygdomme, læser Steen Skånstrøm højt og fjerner blikket fra dokumentet, som han har printet fra den lægefaglige hjemmeside Netdoktor.

Jeg var endt på selvmordsstadiet. Det var alternativet Steen Skånstrøm, 84 år

- Det her læser jeg, efter at jeg er blevet opereret. Hvis jeg havde læst det, imens jeg kæmpede for en operation, så var jeg røget i flæsket på vores sundhedsminister, siger 84-årige Steen Skånstrøm.

Steen Skånstrøm blev for ni uger siden opereret i hjertet. Han fik en bypasshjerteoperation på Odense Universitetshospital, men vejen til operationsbordet var ikke nem. Og derfor råber Steen Skånstrøm nu læger, patientforeninger og politikere op.

For Steen Skånstrøm blev i første omgang afvist på Rigshospitalet, der ikke ville operere ham. Han forklarer selv, at afvisningen kom på baggrund af hans alder.

- Jeg blev chokeret. Jeg falder tilbage i stolen og tænker, at jeg jo føler mig frisk. Jeg spiller tennis og alt muligt. Det var kun de sidste to måneder, at jeg følte en trang til, at der skulle ske noget. Så jeg var fuldstændig lamslået, siger Steen Skånstrøm om udmeldingen fra Rigshospitalet.

I en efterfølgende samtale med en sygeplejerske siger Steen Skånstrøm til sygeplejersken, at han er deprimeret over beslutningen. Faktisk så deprimeret over det hele, at han havde mod på at løbe den risiko, der må være forbundet med operationen. Men svaret var nej.

Alternativet var selvmord

Steen Skånstrøm har arbejdet for amerikanske virksomheder, han har rejst rundt i verden, skrevet debatindlæg til forskellige aviser og beskriver sig selv som en aktiv sportsmand. I en alder af 84 år besøger han hyppigt den lokale tennisbane.

Men tre måneder inden operationen, blev hans helbred forværret. Det tog så hårdt på ham, at modet og lysten til livet blev formindsket.

- I en alder af 84 år bliver det ikke bedre med helbredet. Det havde betydet mere medicin og simpelthen ned ad bakke. Min livskvalitet havde været så nedadgående, at jeg var endt på selvmordsstadiet. Det var alternativet, siger Steen Skånstrøm om sin daværende tilstand.

Jens Lund, der er overlæge og hjertekirurg på OUH, var manden, som opererede Steen Skånstrøm.

- Han var præget af sine forsnævringer i kranspulsen. Han havde ondt, når han anstrengte sig. Og frem for alt tror jeg, han egentlig også var utryg ved situationen, forklarer Jens Lund.

Operation på OUH blev altafgørende

- Det endte med at være rent tilfælde og via omveje, at jeg får en operation i Odense, siger Steen Skånstrøm.

- Jeg så Steen i ambulatoriet forud for operationen, og jeg havde en samtale med ham og kunne se, at han havde en rigtig fin fysisk i forhold til, at han er 84 år, siger hjertekirurg Jens Lund.

Efter flere timer på operationsbordet kunne Steen Skånstrøm ånde lettet op. Hjerteoperationen, som han havde kæmpet i måneder for, var vellykket.

- Så jeg var sådan set ikke i tvivl om, at han var egnet til sådan en operation, siger hjertekirug Jens Lund.

- Otte dage efter operationen kunne jeg allerede gå op og ned ad gangene på hospitalet. Og så da jeg kom hjem, kunne jeg gå meget længere og meget hurtigere end før operationen, siger han.

84-årige Steen Skånstrøm er lykkelig over sin operation. Han er ikke i tvivl om, at han har fået forlænget sit liv. Men alligevel sidder han tilbage med blandede følelser.

Det må ikke ske for andre

I sundhedsloven er en række krav fastsat til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt, integritet og selvbestemmelse for den enkelte.

Her skal sundhedsvæsenet opfylde behovet for en række krav, hvor valgfrihed, let og lige adgang til sundhedsvæsenet og let adgang til information skal opfyldes.

Det føler Steen Skånstrøm ikke er sket. Han har rent ud sagt mistet tilliden til det danske sundhedsvæsen.

- Jeg kunne godt blive rigtig sur på Rigshospitalet. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev lagt sag an mod dem, fordi de ikke taler åbent om, hvad der sker ude i verden. De burde da vide, hvad man kan lave i Odense. Der er en brist i systemet, siger Steen Skånstrøm.

TV 2 Fyn har forsøgt at få et interview med Rigshospitalet om sagen, men det har ikke været muligt. I stedet har vi fået følgende svar fra hospitalet:

Rigshospitalet har desværre ikke mulighed for at udtale sig om konkrete patientsager.

Patienter med komplekse hjerteproblemer udredes ved grundige undersøgelser, som en gruppe af speciallæger gennemgår. Lægerne anbefaler den behandling, som kan gavne patienten bedst muligt, når der samtidig tages hensyn til patientens eventuelle andre sygdomme samt de risici, som en stor operation kan have for patienten. Behandlingstilbud kan for eksempel være medicin, indgreb gennem lysken eller åben operation i fuld bedøvelse.

Patienten har mulighed for en second opinion fra et af de andre tre hjertecentre i landet. Beslutninger kan revurderes, hvis patientens sygdom eller andre omstændigheder ændrer sig.

Budskabet skal ud

Tilbage på OUH mener Jens Lund, at man skal passe på med at dømme patienterne ude på grund af deres alder.

- Som Steen er et rigtig godt eksempel på, kan man godt være 84 år og være rigtig frisk og velbevaret og komme hurtigt igennem en større operation, siger hjertekirug Jens Lund og fortsætter:

- Som regel er det det samme resultat, som man kommer til, når man vurderer en patient. Men der kan være situationer, hvor man af en eller anden grund, synes, at man ikke vil tilbyde en operation.

Steen Skånstrøm frygter, at andre på hans alder kan ende i samme situation. Derfor råber han nu op, så det forhåbentlig kan blive en øjenåbner for de mennesker, der sidder bag skrivebordet og træffer livsvigtige beslutninger på vegne af andre.

- Så derfor har jeg en mission i dag. Jeg er højst sandsynlig ikke den eneste, der er blevet afvist på grund af alder. Og derfor vil jeg gerne have det budskab ud, hvor vigtigt det er at få en anden mulighed, forklarer Steen Skånstrøm.