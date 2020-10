De hvide telte lukker: Snart kan du blive coronatestet fem forskellige steder på Fyn

De hvide telte, hvor fynboerne siden foråret har kunnet blive testet for coronavirus, lukker snart ned.

Teltene vil i stedet snart blive erstattet af mere velegnede bygninger, der i højere grad kan modstå vejrliget og den køligere tid på året.

Snart bliver det også vinter, og så kan man ikke stå udenfor i lange køer med to meters mellemrum Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

- Det er en vintersikring og en robustgørelse af vores testsystem, hvor vi sikrer både borgere og medarbejdere optimale forhold, nu når vi nærmer os vinterens kulde og blæst, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, til TV 2 Fyn.

Konkret betyder det altså, at de eksisterende testfaciliterer ved Højstrup vest for Odense samt ved OUH i løbet af de kommende måneder vil blive nedlagt. De vil blive erstattet af store testcentre i henholdsvis Odense og Svendborg, samt af mindre teststationer i Middelfart og Nyborg.

Endelig får også ærøboerne mulighed for at blive testet for coronavirus, når der på sygehuset på Ærø oprettes et podested, hvor både borgere med og uden symptomer kan blive testet.

Forskel er de fysiske rammer

Forskellene på testcentre, teststationer og podesteder er omfanget, forklarer Kurt Espersen.

- Det handler primært om størrelsen på de fysiske rammer og formentlig også om åbningstiderne, hvor testcentrene vil være de største, siger koncerndirektøren.

De fynske testcentre og stationer Testcentre: Svendborg: Norgesvej 2, 5700 Svendborg. Åbner 19. oktober 2020.

Odense: Billedskærervej 15, 5230 Odense M. Åbner 16. november 2020.

Teststationer: Middelfart Nyborg Adresser, åbningstider og test-setup på de nye teststationer meldes ud, når de er endeligt på plads. Podested: Ærø Sygehus Se mere

På sigt er det meningen, at man skal kunne møde op på teststationerne uden at skulle bestille tid i forvejen, men sådan bliver det ikke med det samme. Her skal alle fortsat omkring coronaprover.dk og bestille tid.

- For at have styr på omfanget, skal alle til en start have tid, så vi ikke skal have store ventefaciliteter med risiko for smittespredning. Snart bliver det også vinter, og så kan man ikke stå udenfor i lange køer med to meters mellemrum, siger Kurt Espersen.

Han fortæller videre, at en del af årsagen til den nye struktur er, at de gerne vil have testcentre andre steder end i Odense.

- Vi vil gerne decentralisere opgaverne lidt mere, så borgerne får nemmere adgang til at blive testet, siger Kurt Espersen.

I de nye testcentre kan borgere uden symptomer og borgere med milde symptomer blive testet. Centrene bliver indrettet, så test af begge grupper af borgere kan foregå fuldt forsvarligt.

Lose: En prioritet

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at det nu bliver nemmere for syddanskerne at blive testet tæt på deres bopæl.

- Kampen mod corona har vist sig at blive en langvarig omgang. Det har hele tiden været en klar prioritet for os at sikre syddanskerne så mange testmuligheder som muligt i så gode rammer for både dem og de mange medarbejdere, der nu har knoklet løs i mange måneder. Det kommer nu, og de nye testmuligheder vil give mange flere syddanskere mulighed for at blive testet hurtigt og tæt på, hvor de bor, siger regionsrådsformanden i en pressemeddelelse.

Udover de nye testcentre og stationer vil Ambulance Syds ti mobile testenheder også fortsat køre i hele Region Syddanmark.

I alt opretter region Syddanmark syv nye testcentre, der udover Svendborg og Odense skal ligge i Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Sønderborg og Vejle.