De nye i klassen: Tre nye partier skal kæmpe om din stemme

Når du den 1. november skal sætte dit kryds i stemmeboksen, er der tre nye partier, du kan sætte det ved.

Men hvem er de - og hvad vil de?

Vi har talt med de fynske spidskandidater for Frie Grønne, Moderaterne og Danmarksdemokraterne, som har sat lidt ord på, hvad de repræsenterer, og hvordan de vil sikre sig et fynsk mandat i folketingssalen.

Frie Grønne

Partiet har været repræsenteret i Folketinget siden november 2021, hvor det blev oprettet af udbrydere fra Alternativet.

På Fyn er det Nishan Ganesh, der er spidskandidat for partiet.

- Vi eksisterer, fordi vi mener, at de andre partier ikke varetager klima, flygtninge og kultur med omhu og seriøsitet, siger han.



Ifølge Nishan Ganesh er Frie Grønne et parti, som har "en kompromisløs tilgang" til netop de emner.

- Vi må ikke være bange for konsekvenserne. Vi skal tage den nødvendige risiko, for at prøve noget andet, så længe det ikke går ud over borgerne og menneskeliv.



- Jeg kræver ikke utopia, men det handler om at starte et sted, siger spidskandidaten.



Han kalder sine vigtigste emner for 'hjertesager', fordi det er noget, der ligger ham nært. Den hjertesag, der betyder mest for ham, er at finde tilbage til den menneskelige natur og empati. Herunder ligger både klima, erhverv, ældre og børn.

Spidskandidaten ønsker at løse klimaudfordringerne på tværs af grænser med et europæisk samarbejde.

Nishan Ganesh er ikke i tvivl om, at Frie Grønne får et mandat på Fyn.

- Jeg har en formodning om, at der selvfølgelig er en stor opbakning til mig og partiet. Vi er så nyt et parti, at vi kan tænke ud af boksen, siger han.

Moderaterne

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har siden maj 2022 repræsenteret partiet i Folketinget efter en længere periode som løsgænger.

En sygeplejerske fra Odense er partiets spidskandidat på Fyn. Hun hedder Rosa Eriksen, og hun beskriver partiet som "den fornuftige stemme hen over midten".

- Vi ønsker ikke kun at kradse i overfladen, vi vil have langsigtede, gennemarbejde og faglige reformer, siger hun.

Rosa Eriksen mener, at et samarbejde over midten vil kunne skabe en forbindelse mellem alle led af vores velfærdssystem. Hun mener, at sundhedsvæsen, ældrepleje og uddannelse hænger sammen og påpeger, at en forbindelse mellem de ting er hendes mærkesag.

Hun er helt overbevist om, at Moderaterne får et fynsk mandat i Folketinget. Hun pointerer, at der er de samme problemer på Fyn, som der er i resten af landet.

- Jeg vil sikre mig, at vi får et fynsk mandat, fordi Fyn har brug for samarbejdet hen over midten.

Rosa Eriksen fortæller, at hun er træt af, at politik ofte går for hurtigt, og at politikere siger ting, de ikke har undersøgt til bunds. Det vil hun gerne gøre op med og i stedet bidrage med politik, der indeholder substans.

- Jeg har ikke de store muskler, som de etablerede partier, men jeg har min stemme, jeg har løsninger og jeg har ideologier. Jeg kæmper med næb og kløer for at få lov til at komme ind, siger hun.



Danmarksdemokraterne

Partiet er oprettet af den tidligere minister og næstformand i Venstre Inger Støjberg. Otte folketingsmedlemmer repræsenterer allerede Danmarksdemokraterne i Folketinget.

En af dem er Jens Henrik Thuelsen Dahl, der også er spidskandidat på Fyn.

Han beskriver Danmarksdemokraterne som et borgerligt parti, der synes, at balancen i Danmark skal være bedre.

- Det skal være godt og muligt at leve i Danmark, både som personer og som virksomhed, også langt ude på landet.



Han skal forsøge at sikre sig et fynsk mandat hos Danmarksdemokraterne, som ligger lunt i svinget i meningsmålingerne. I den nyeste måling fra Megafon står partiet til at få 9,7 procent af stemmerne.

- Det handler om at vise, at vi er der. Vi skal lytte til de almindelige borgere og tage det med med videre, når vi fører politik, siger Jens Henrik Thuelsen Dahl.



Han mener, at politikere skal sikre muligheden for det gode liv, både i byen og på Langeland. Partiet vil blandt andet forbedre den offentlige transport og øge kørselsfradragene i yderkommunerne.

- Lige nu og her er den primære indsats at hjælpe til, at vi alle sammen kan komme igennem den her vinter, siger han.

Skal de nye partier have din stemme - eller er du mest til de kendte, fynske kandidater? Tag kandidattestet og se, hvem du er mest enig med.