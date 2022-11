De politiske dramaer på Fyn: Hvem risikerer at ryge helt ud?

Folketingsvalg er lig med drama.

Flere fynske kandidater kæmper med næb og klør for at kalde Christiansborg deres arbejdsplads i den kommende periode.

TV 2 Fyns politiske kommentator Jesper Buch tager temperaturen på tre af de højaktuelle dramaer, der netop nu udspiller sig blandt de fynske kandidater.

For udfaldet af tirsdagens valg vil uvægerligt betyde et goddag til helt nye ansigter og et farvel til gamle kendinge i politik.

Men hvilke partier og fynske kandidater skal fynboerne holde særligt øje med i valgslutspurten?

Øretæver til Venstre

Venstre er et af de partier, der kæmper for deres fynske kandidater. Det borgerlige parti står netop nu til at få to i stedet for fire fynske mandater ind i Folketinget.

Der er da også en god grund til, hvis Venstre-kandidaterne ligger søvnløse i disse dage. For skulle meningsmålingerne blive til virkelighed, vil partiet - udover Jane Heitmann, der ikke genopstiller - komme til at sige farvel til enten Lars Christian Lilleholt, Erling Bonnesen eller Marlene Ambo-Rasmussen.

- Venstre står til en gevaldig omgang øretæver. Jeg er overbevist om, at en af tre nuværende ansigter kommer til at forlade Folketinget efter valget tirsdag, siger TV 2 Fyns politiske kommentator Jesper Buch.

- Marlene Ambo-Rasmussen har særlig grund til at være nervøs.

Venstre står i den seneste megafonmåling fra TV 2 på landsplan til at få 13,6 procent af stemmerne tirsdag. Det er en meget markant nedgang siden 2019. Dengang fik partiet fik over 23 procent af stemmerne,