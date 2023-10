De største glæder og skuffelser: 16 ærlige bekendelser om det seneste år i dansk politik

MF, Soc.dem.



Min største glæde: Udover at blive far til endnu en lille pige og have lykkedes med et par hjemme-renoveringsprojekter, så er det at have taget endnu et opgør med centraliseringen. Det var årsagen til, at jeg gik ind i politik i første omgang. For at være en stemme for mange af dem, der ikke har haft det i mange år. Og for at gøre mere for, at man kan bo, arbejde, leve og uddanne sig i alle dele af Danmark. Det betyder meget at have været med til i sidste periode at lave en aftale, der nu bl.a. endegyldigt flytter nye uddannelser til det sydfynske, samtidig med der bliver bygget et nyt tidssvarende campus og kommer nye statslige arbejdspladser.



Min største skuffelse: Det er svært at finde på store skuffelser i sidste periode. Jeg bruger ikke så meget tid på at være skuffet – jeg vil hellere se fremad.