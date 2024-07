De vælter frem i fugtigt vejr - sådan holder du dem væk

Dræbersneglene er her. I stor stil. Og de har særligt gode levevilkår i det fugtige vejr.

Det er på et niveau, vi sjældent har set herhjemme, siger seniorforsker Stine Slotsbo, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at et lunt og fugtigt forår har givet supergunstige betingelser for dræbersneglen, lyder det til Ritzau.

Men der er faktisk metoder til at komme dem til livs, selvom de lige nu pibler frem fra samtlige kroge i haven.

TV 2 Fyn har tidligere samlet nogle af eksperternes gode råd, som du kan tage med ud i haven.