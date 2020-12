Debat om pension: Fire fynboer samlet for at finde løsninger

Rundt om et rødt tæppe midt på det betonlagte garagegulv på TV 2 Fyn sidder fire fynboer placeret på hver sin stol - klar til at deltage i et eksperiment.

Når nu vi lever længere og også er blevet meget sundere, så jeg er ikke bekymret for først at kunne gå på pension som 70-årig Carl Bisgaard, tjener, Kerteminde

21-årige Carl Bisgaard, 26-årige Johanne Møller Jørgensen, 47-årige Maria Dalum og 56-årige Claus Olesen har alle indvilliget i at bruge en kold decemberaften på at deltage i en debat om pension.

I Danmark lever vi nemlig længere og længere, og derfor skal vi også være tilsvarende længere tid på arbejdsmarkedet - men er det overhovedet realistisk? Og er det rimeligt?

I garagen ved TV 2 Fyn debatterede fire fynboer pensionsalderen og bød ind med deres bud på løsninger. Foto: Ken Petersen

Måske findes svarene på de spørgsmål, når man lader fire fynboer dele deres mening med hinanden. Kan de nå frem til et svar på, hvornår det er fyraften?

Høje forventninger til de unge

Når vi lever længere, skal vi også arbejde længere, og det har særligt en betydning for de unge.

Den danske model for tilbagetrækning Den gennemsnitlige levealder i Danmark er stigende og har været det i flere hundrede år. Den danske model for tilbagetrækning bygger på, at vi alle skal have gennemsnitligt 14,5 år på pension, og derfor er pensionsalderen de seneste 15 år blevet hævet i takt med, at levealderen stiger.

Senest i slutningen af november har beskæftigelsesministeren stillet lovforslag om at hæve pensionsalderen til 69 år, og dermed ser tendensen med at hæve pensionsalderen tilsvarende med levealderen ud til at fortsætte. Hvis Danmark fortsætter på den måde, kommer personer på 20 år i dag først til at kunne gå på pension som 74-årige. Kilde: Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. Se mere

I Danmark arbejder man nemlig ud fra en model om, at alle skal have 14,5 år på pension, og derfor hæves pensionsalderen også i takt med, at levealderen stiger. Men hvis den tendens fortsætter, så kommer 18-årige først til at kunne gå på pension som 75-årige.

Og netop den fremtid kan den 18-årige tømrerlærling Gustav Jakobsen ikke se sig selv i. Han er derfor allerede nu begyndt at tænke over at skulle efteruddanne sig.

Panelet bestående af de fire fynboer blev i den forbindelse bedt om at forholde sig til, om det overhovedet er rimeligt, at unge forventes at arbejde, til de er langt forbi 70 år.

Blandt deltagerne i debatten var blandt andet Maria Dalum (tv) og Claus Olesen (th). Foto: Ken Petersen

- Jeg kan godt være bekymret for, om særligt unge, der arbejder inden for håndværksfaget, kan holde til det. Og det siger jeg, kva at jeg selv er i gang med en kandidat, fordi min krop ikke kan så meget, som den engang har kunnet, siger Maria Dalum, der er 47 år, og som i øjeblikket er ved at uddanne sig til journalist.

- Men samtidig sker der også bare en udvikling i de fleste erhverv, der gør, at det ikke er lige så fysisk belastende. Altså forskellige maskiner kan hjælpe med løft og den slags, siger Claus Olesen, der selv er 56 år, og som har skiftet karrirere fra gartnerfaget til nu at være naturvejleder.

Hvordan skal økonomien så gå op?

Men bør man ikke selv vælge, hvornår man vil gå på pension? Måske i den idelle verden, men hvis den danske økonomi skal gå op, så er danskerne nødt til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Det kan for flere virke uretfærdigt at man skal yde i længere tid for at forsørge andre ældre, og derfor blev panelet bedt om at forholde sig til, om det er samfundets ansvar, at økonomien i sidste ende går op, eller om vi derimod hver især har et ansvar.

- Det er hul i hovedet, at unge i en alder af 19 år skal frygte, om man kan gå på pension i en ordentlig tid. Der er jo noget galt med vores budget og med vores væskthjul, hvis den danske model betyder, at unge mennesker får tanker om pension så tidligt, siger Johanne Møller Jørgensen, der er 26 år og nyuddannet lærer.

- Jeg har ikke selv tænkt så meget over min pension, men der skal selvfølgelig være en fremtid for en, siger Carl Bisgaard, der er 21 år og lige nu arbejder som tjener, og fortsætter:

- Men jeg tænker altså også bare, at når nu vi lever længere og også er blevet meget sundere, så jeg er ikke bekymret for først at kunne gå på pension som 70-årig, siger han.

Derudover forholdt panelet af fire fynboer sig blandt andet også til, om det er fair, at nogle bliver valgt fra alene på grund af deres alder og om det overhovedet er et problem, at pensionsalderen fortsat bliver hævet tilsvarende med levealderen.

