Del dine tips her: Hvor findes efterårsferiens bedste familieoplevelser på Fyn?

Har du anbefaling til en fed oplevelse på Fyn her i efterårsferien?

Det spørgsmål stiller vi på TV 2 Fyn i denne uge. For i en tid hvor corona har gjort det svært at rejse ud af landet, og der inden for landets grænser er booket godt op i for eksempel sommerhusene, vil vi gerne - med hjælp fra dig - være med til at give inspiration til nogle fede ferieaktiviteter for hele familien her på Fyn.

Det kan være, I har besøgt et smukt, sjovt eller skørt sted, der har printet sig ind på nethinden?

Måske har I oplevet noget, der fik pulsen helt op - eller ned?

Er I faldet over en oplevelse, der gav ipad og computerspil skarp konkurrence?

Eller kender du til en overset familieperle, der ikke nødvendigvis popper op som første idé, når feriehjernerne lægges i blød for at finde på noget at lave?

Har du en efterårsoplevelse på Fyn, du gerne vil anbefale andre her i uge 42, så del den med os i formularen nedenfor. Så vil vi i løbet af ugen samle op på jeres ferietips, så vi kan dele nogle af dem med resten af Fyn her på vores side - eller i en af vores TV-udsendelser.