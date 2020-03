Deleøkonomi i corona-krisen: - Kan man dele sin bil med andre?

Der lånes, lejes og udveksles. Alt fra udlejning af egen bil til opsamling af fremmede på køreturen fra Jylland til Fyn.

Deleøkonomien hitter blandt danskerne, og i 2017 svarede hver femte dansker, at de enten som udbyder eller lejer tager del i deleøkonomien. Det viser en analyse fra Danmarks Statistik.

Jeg har gjort mig tanker om, hvorvidt der er bakterier i bilen, når jeg får den leveret tilbage, og om det så vil smitte mig og min familie. Leyla Omar, Odense

De sidste fire år har Leyla Omar fra Odense været en af dem, der lejer sin bil ud til fremmede mennesker. Men corona-krisen og myndighedernes anbefalinger gør biludlejningen mere omstændig end normalt.

- Jeg har gjort mig tanker om, hvorvidt der er bakterier i bilen, når jeg får den leveret tilbage, og om det så vil smitte mig og min familie.

Leyla Omar har derfor fundet en måde, hvorpå hun og lejerne kan føle sig ekstra sikre i denne tid.

- Jeg aftaler med lejer, at jeg gør bilen grundigt rent inden afhentning. Jeg tørrer alle overflader, håndtag og rattet af. Udlejeren gør det samme, inden bilen afleveres igen. Man kan selvfølgelig aldrig sikre sig, at folk er lige så grundige, så når jeg får bilen tilbage, gør jeg den selv rent en gang til.

På trods af de ekstra forholdsregler står Leyla Omars bil for det meste på hjemmeadressen.

- Der er meget stille nu. De sidste 14 dage har bilen været ledig, fordi min mand og jeg er hjemme, men der er næsten ingen, der har meldt sig. Jeg tror, der er mange, der holder sig tilbage på grund af smitten, og fordi de selv bliver hjemme, siger Leyla Omar.

Mindre samkørsel

Risikoen for smitte har generelt sat en midlertidig stopper for flere deleordninger. Leyla Omar lejer sin bil ud gennem firmaet Gomore, som også er en platform for samkørsel og leasing af biler.

På deres hjemmeside oplyser de, hvordan corona-krisen påvirker deres kunder.

- Nogle af aktiviteterne på Gomore, for eksempel samkørsel, kommer til at ligge stille i en periode nu, hvor alle enten bliver hjemme eller så vidt muligt rejser hver for sig. Andre aktiviteter, for eksempel biludlejning og korttidsleasing, er i højere grad egnede løsninger for nogle borgere i den nuværende situation.

De opfordrer til, at uanset om man bruger den ene eller den anden løsning, bør man følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

FØLG SUNDHEDSSTYRELSENS FEM GODE RÅD FOR AT BESKYTTE DIG SELV OG ANDRE MOD SMITTE Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i ærmet - ikke i dine hænder Undgå håndtryk, kys og kram - begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Professor og pensioneret overlæge Hans Jørn Kolmos har svaret på, om man er i risiko for at blive smittet, hvis man kører i biler, som bruges af flere.

- Der kan sidde virus fra en tidligere passager på berøringsfladerne i bilen, og derfor skal man spritte hænder, når man er steget ud, eller gå hjem og vaske hænder. Vær opmærksom på, at du ikke får fingrene i kontakt med øjne, næse og mund i mellemtiden. Du kan også bruge handsker, men husk at vaske hænder efter du har taget dem af.

Leyla Omar følger anbefalingerne så godt som muligt, mens hun forsat tilbyder sin bil til andre.

- Bilen er der, hvis andre får brug for at leje den. Særligt nu, hvor folk måske ikke vil bruge offentlig transport. Men bliver den ikke udlejet, er det også helt okay.

