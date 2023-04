Delles ven Jesper finder delfinen i Tyskland

Delle er flyttet til Tyskland.



Det fastslår Jesper Stig Andersen, som gennem mere end tre år har haft et helt særligt forhold til delfinen.

Han er derfor taget til Travemünde ved Lübeck, hvor han onsdag middag har været både på og i havet for ved selvsyn at konstatere, at den delfin, som lokale har spottet i de seneste dage, er Delle.

- Jeg er glad. Det er megafedt.

Og du er sikker på, at det er Delle?

- Jeg er 100 procent sikker. Der er ingen tvivl. Jeg lægger hovedet på blokken. Jeg var 99 procent sikker, nu er jeg 100 procent sikker, siger Jesper Stig Andersen, kort efter han er kommet op af vandet.

Har kendt Delle i tre år

Igennem tre år har Jesper Stig Andersen stort set dagligt svømmet med Delle i Svendborgsund.

Derfor tøvede han heller ikke, da TV 2 Fyn spurgte, om han ville med ud at lede efter Delle.

Tilsvarende var hans begejstring enorm, da han med egne øjne kunne bekræfte, at det var Delle, som var set i det nordtyske.

- Lige da han kom tæt på, jamen, det hele kogte, og jeg rystede inde i våddragten. Jeg var kun lige kommet i vandet, og så kom han hen, som han plejer, og så kunne jeg se, det var ham. Han lå og ventede fuldstændig, som han plejer, siger Jesper Stig Andersen.

Han fortæller, at det var en stor oplevelse at møde Delle igen.

- Det var specielt. At møde et vildt dyr i et andet land så langt hjemmefra, det er surrealistisk.

- Han kommer hen til mig og gør, som han altid har gjort. Han svømmer med mig, som han plejer. Og vi får øjenkontakt. Og så lå vi og hyggede os, som vi har gjort i de seneste tre et halvt år, siger Jesper Stig Andersen, som blandt andet har skrevet en bog om sit venskab med Delle.

(Artiklen fortsætter under billedet)