Delte overfaldsvideo i sladdergruppe - nu sigter politiet tre 15-årige, som risikerer fængselsstraf

Sladderprofiler i medierne

Flere lokale medier, herunder TV 2 Fyn, har den seneste tid haft fokus på ”sladder-profiler” på de sociale medier Instagram, Snapchat og Telegram, hvor primært unge mennesker deler sladder, fotos og videoer med hinanden og af hinanden.

Sladderen, fotos og videoer kan være strafbar, da den både viser voldelige overfald, afklædte personer, og krænker de forurettedes privatliv.

"Fyns Politi arbejder med den her type af kriminalitet blandt unge i flere spor. Der er både et efterforskningsspor, som har fokus på at finde og straffe gerningspersonerne og dem, der på den ene eller anden både bidrager ved eksempelvis at dele det ulovlige indhold. Der udover arbejder vi i et forebyggelsesspor, der har fokus på via kortlægning og dialog med de unge at forbygge og dæmme op for den her type af kriminalitet," skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.

- Efter at omfanget af den her type kriminalitet er blevet bragt frem i lyset, har Fyns Politi sat gang i en kortlægning af sagområdet, og vi har taget initiativ til at sætte gang i en besøgsrunde, hvor vi kommer ud til de unge på skolerne i løbet af foråret. Her vil vi tale med de unge og fortælle om konsekvenserne af den her type af risikoadfærd, så vi forhåbentligt kan få dæmmet op for det, siger Søren Frederiksen