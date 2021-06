Demonstranter lænker sig til maskiner: Kæmper mod Baltic Pipe

- Vi skal sørge for, at ingen personer kommer til skade – både dem, der arbejder med projektet, og de folk der bor og færdes langs byggepladserne. Vi skal også sikre, at det sker miljømæssigt forsvarligt, så vi ikke uforvarende kommer til at gøre skade med en brat nedlukning, for eksempel hvis vi stoppede midt i arbejdet med at krydse et vandløb fremfor at færdiggøre krydsningen.

Gasledningen er lavet for at gøre Polen mere uafhængig af den russiske levering af energi, ligesom den skal mindske landets forbrug af kul, som udleder mere CO2.

Desuden skriver Energinet, at forbindelsen vil skabe bedre forsyning af gas fra større dele af Europa til Danmark.

Demonstrant: De skal stoppe helt

TV 2 Fyn har spurgt demonstranternes talsmand, om det ikke giver mening, at det kræver tid for Energinet at lukke ned for arbejdet på en forsvarlig måde.

- Det er ikke det, vi hører fra alle i Baltic Pipe Nej Tak over hele landet. Vores klare indtryk er, at de fortsætter ufortrødent.

Men forhindrer I ikke, at der rent faktisk kan blive lukket ned for arbejdet, når I netop nu lænker jer til maskinerne?

- Vores antagelse er, at de fortsætter og så håber, at de kan få en ny tilladelse, inden deres arbejde er færdigt. Men vi ønsker jo med vores aktion i dag at sørge for, at arbejdet stopper helt, siger talspersonen, Luca Jensen.

Han oplyser desuden, at beredskabet har sat gang i et arbejde for at få demonstranterne væk fra byggepladsen, der ligger tæt på Højby udenfor Odense.

TV 2 Fyn har forsøgt at få fat på Energinet for en uddybende kommentar.