Demonstranter ved Baltic Pibe-sag: - Fossilt gas hører simpelthen fortiden til

- Fossilt gas og infrastruktur det hører simpelthen fortiden til, siger Rune Popp fra gruppen "Baltic Pipe Nej Tak".

- Vi ved, at vi er midt i en klimakatastrofe, som vi bidrager til dag for dag med udledning af mere CO2. Det skal stoppes, tilføjer han.

Baltic Pibe lægges i den fynske muld for blandt andet, at gøre Polen mindre afhængig af gas fra Rusland. Det ønske er om muligt blevet endnu mere aktuelt set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Men det ændrer ikke på demonstranternes modstand mod projektet.

- Vi mener gassen skal blive i jorden uanset om det er i Rusland eller i Norge. Og selvfølgelig synes vi også, at man skal holde op med at sende penge efter Rusland til gengæld for, at de sender gas til EU, siger Anne Hedelund fra gruppen "Baltic Pipe Nej Tak".

Styr på hasselmus, birkemus og flagermus

Tidligere har de såkaldte "bilag 4-arter", som blandt andet tæller hasselmus, birkemus og flagermus, bremset dele af Baltic Pibe på Fyn.

Det er der med en fornyet tilladelse fra Miljøstyrelsen kommet styr på, så derfor er arbejdet på den berørte strækning mellem Brylle og Skrillinge Strand ved Middelfart genoptaget.

Således vil Baltic Pibe være klar til at lade gassen flyde henover Fyn fra januar 2023.

- Jeg synes jo det er legitimt, hvis folk vælger at tage aktion mod et projekt som Baltic Pibe, der cementerer en fossil energiafhængighed, siger Rune Popp og tilføjer:

- Men det må jo være op til folk selv, hvad de vælger at gøre. Det skal jeg ikke udtale mig om.

Inde i retssalen blev der taget hul på et anklageskrift der indeholdt anklagepunkter om ulovlig indtrængen på Energinets byggeplads i udkanten af Højby, i forbindelse med en protest mod Baltic Pipe-byggeriet i juni sidste år.

Der falder afgørelse i sagen mod de tre aktivister den 8. marts.