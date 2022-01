Den bramfri partisoldat ville rydde op i Forsvaret, men stødte på grund undervejs

Der herskede ingen tvivl om, at overvågning fandt sted i Danmark, mente Kofod, mens Bramsen havde en noget anden tilgang:

- Hvis man nu forestiller sig, at vi skulle undersøge, om USA overvåger Danmark ulovligt, og vi har på ingen måde grund til at tro det, så skulle vi ringe over til USA og sige: Goddag, det er fra Danmark, vi skal bare lige høre: Overvåger I os ulovligt?

Udtalelsen gjorde, at Peter Kofod dårligt kunne holde masken, da han sagde, at "slår man op i et leksikon under politikerlede, så er der et billede af Trine Bramsen".

- Jeg ved ikke, om hun lyver eller bare slet ikke fatter, hvad der foregår, sagde han.

Fængslet FE-chef

Man kan vist roligt sige, at citaterne fra TV 2-interviewet i 2014 ikke er ældet med ynde.

I sommeren 2021 kunne DR afsløre, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har udnyttet et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) til at aflytte danske internetkabler.

Præcis som Snowden i 2013 havde fortalt var tilfældet med den tyske tjeneste.

Præcis som Trine Bramsen dengang afviste skulle være tilfældet i Danmark.