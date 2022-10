Den dyre strøm: Her bruger fynboerne mest - og her er de bedst til at spare

Flere sommerhuse og varmepumper

Ifølge elnetselskabet Veksel, der dækker Langeland, er der flere forklaringer på det høje elforbrug på øen.

- Vi har flere tusinde sommerhuse, og de bliver typisk opvarmet med el.

- Samtidig foregår der en elektrificering i hele samfundet, hvor vi går væk fra fossile energikilder og over til el. I vores område har rigtig mange skiftet til varmepumper, som også bruger meget strøm, og det kan aflæses i det private elforbrug, forklarer direktør for Veksel Lars Birk Rasmussen.

Det større strømforbrug i landområder hænger også sammen med, at der er flere etageboliger, lejligheder og kollegieværelser i de store byer, og beboerne i disse boligtyper har generelt meget mindre elforbrug end dem, der bor på en gård eller i et parcelhus.



Her sparer de mest

Som i resten af landet er fynboerne også blevet bedre til at spare på strømmen hjemme i deres boliger. På hele Fyn er strømforbruget faldet med 8,6 procent i september i år sammenlignet med september 2021.

Fynboerne har dog sparet mindre end den gennemsnitlige dansker, der har skåret 12 procent af strømforbruget i hjemmet i de samme måneder.

Men der er også her stor forskel på, hvor borgerne er bedst til at skære ned på strømforbruget. Odense og Middelfart har begge haft de mindste reduceringer i strømforbruget med en nedgang på henholdsvis 6,5 og 6,6 procent.

I Odense hænger den lave procentvise besparelse også sammen med, at forbruget i forvejen var det laveste på hele Fyn, og dermed er der mindre at spare for den enkelte borger.

På både Langeland og Ærø har de haft nogle af de største reduktioner i strømforbruget hos private med en nedgang på 13,3 og 11,3 procent. En af forklaringerne kan være, at strømforbruget året før var ganske højt, og det er dermed nemmere at finde steder at spare end i en kommune, hvor strømforbruget i forvejen er lavt.

Se udviklingen i elforbruget: