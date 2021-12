Den er sikker og vist: Julen bliver hvid på Fyn

I løbet af eftermiddagstimerne får en opklaring fra nordlig retning temperaturen til at falde til minus tre-fire grader. Der er derfor gode chancer for at fordrive tiden med både snemænd og kælketure, inden julens steg og brune sovs serveres.

Ingen landsdækkende hvid jul

Til gengæld er chancen for hvid jul på landsplan nede på bare ti procent.