Den fynske folkeskole har højt fagligt niveau - Lærerne er dog stadig ikke tilfredse

Fyn er fin for børnefamilier, der gerne vil have deres børn i en god folkeskole.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra tænketanken Cevea, der udkom tirsdag.

Alle de fynske kommuner ligger nemlig over landsgennemsnittet, når det kommer til andel af uddannede lærere i folkeskolen.

Også størrelserne på folkeskoleklasserne er i de fleste fynske kommuner mindre end gennemsnittet.

Men hvis man sammenligner de fynske tal med København, så kan man dog også fristes til at kalde Fyn for en decideret præmiekalv.

I de fynske kommuner strækker andelen af uddannede lærere i folkeskolerne sig nemlig fra 82,1 procent i Nordfyns Kommune til 90,2 procent i Svendborg Kommune.

Det er mens landsgennemsnittet lyder på 81 procent, og den københavnske andel er helt nede på 74 procent.

- Som barn i folkeskolen på Fyn er der ret stor chance for, at man har en lærer, der har en uddannelse bag sig, og man har en ret god opmærksomhed fra den lærer, fortæller Ask Lund Jakobsen, der er senioranalytiker ved Cevea.

Strækker den lidt langt

Men på trods af de gode nyheder råber Odenses Lærerforening tirsdag alligevel vagt i gevær.

- Det kan godt være, at tallene ikke ser så slemme ud lige nu på Fyn, men det handler om at se forud, og hvad der venter, lyder det fra formanden i Odense Lærerforening, Charlotte Holm, der er medunderskriver på et brev fra de største kredse i Danmarks Lærerforening, der mandag blev sendt til kommunale politikere.

- Jeg køber ikke præmissen om, at det ikke er så slemt. Det er ikke en god procentdel, fordi vi ligger højere end København, siger Charlotte Holm, der understreger, at der også skal handles på Fyn.

Cevea skriver ellers, at ”Fyn er et godt sted at flytte til, hvis du vil sende dine børn i en skole med et højt fagligt niveau.”

- Det er at strække den lidt langt, lyder det dog også fra forskningschefen på Center for Anvendt Skoleforskning under UCL, Thomas Illum Hansen.

- Men det er alt andet lige godt at sende sine børn i en skole, hvor der er uddannede lærer, men der er mange andre forhold, som spiller ind i forhold til skolernes kvalitet.

Ligesom formanden for Odense Lærerforening, så er forskeren også nervøs for fremtiden.

- Jeg frygter også for fremtiden. Flere lærere går på på pension, og vi uddanner færre, så selvfølgelig har vi en stor udfordring, siger Thomas Illum Hansen.