Den fynske ledighed falder - igen

Den fynske ledighed falder og er nu ved at nærme sig landsgennemsnittet.

Det viser de netop offentliggjorte ledighedstal for august måned.

816 fynboer kom ud af ledigheden, og det svarer til et fald på 6,3 procentpoint sammenlignet med forrige måned.

Lige nu er der 12.157 ledige på Fyn, som svarer til 5,3 procent af arbejdsstyrken på Fyn.

Læs også Flere ledige i job i Odense og på Fyn

På landsplan er ledigheden faldet med 9.711 personer, og ledighedsprocenten er nu på 4,9 procent af arbejdsstyrken.

- Vi er nu på tredje måned i træk med fald i ledigheden. Ledigheden er stadig påvirket af Corona-krisen, men der er noget som tyder på, at de forskellige kompenserende foranstaltninger fortsat har en virkning og hjælper folk tilbage i arbejde. Inden for industrien ses fortsat fremgang, sammenlignet med sidste måneds tal, siger Stig Møller, der er formand for Arbejdsmarkedsrådet på Fyn.

- Ser vi på de fynske ledighedstal, ser vi et fald i ungdomsarbejdsløsheden fra 12,3 til 11,2 procent. Det skal ses i lyset af, at august måned traditionelt set er en stor studiestartsmåned, udtaler Stig Møller.

Højeste ledighed

Fordelt på a-kasser finder man de højeste ledighedsprocenter blandt akademikere med Kommunikation og Sprog på 9,8 procent efterfulgt af Magistrene på 9,3 procent.

På Fyn har Langeland den højeste ledighed på 6,1 procent efterfulgt af Odense med den næsthøjeste ledighedsprocent på 5,9 procent.

Ærø og Kerteminde tegner sig for de laveste ledigheder med henholdsvis 4 og 4,5 procent.

Den fynske ledighed i august fordelt på kommuner