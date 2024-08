"Den sorte svane" spøger stadig: Parti tager drastisk skridt

Sager om økonomisk kriminalitet skal i højere grad efterforskes hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Det er et af flere bud fra regeringspartiet Venstre til, hvordan økonomisk kriminalitet bedre kan bekæmpes i Danmark.

For i dag bliver for mange sager sendt fra NSK ud til de enkelte politikredse, mener retsordfører Preben Bang Henriksen (V).

- I stedet for at sende dem rundt, så forestiller vi os, at vi kan få et væsentligt bedre og mere effektiv resultat ved at styrke NSK og samle økonomisk kriminalitet omkring NSK, siger han.

Det vil unægteligt betyde, at der skal flere ansatte til NSK. I dag har enheden omkring 1200 ansatte fordelt over landet.

Og for at kunne tiltrække de "dygtigste efterforskere" skal NSK have mulighed for i højere grad at tilbyde "differentieret løn", lyder det fra Venstre.

Venstres udspil kommer som en reaktion på TV 2-dokumentaren "Den sorte svane", der udkom i maj og skabte enorm debat i offentligheden.