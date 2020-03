Den ultimative guide til at overleve hjemme: Læn dig tilbage, og tænd for Netflix

Statsministerens nylige forlængelse af hjemmekarantænen gør det endnu mere nødvendigt at få mest muligt ud af de næste tre uger i dit eget selskab.

Derfor har Bemærk spurgt brugerne på Instagram, hvad de gerne vil anbefale andre, som mangler inspiration til nye serier, podcast eller et take-awaysteder. Vi har plukket nogle af anbefalingerne ud - resten kan du lade dig inspirere af i Bemærks highlights på Instagram.

Serier, der får dig til at glemme tiden

Film og serier var uden sammenligning den kategori, hvor flest brugere bød ind med gode tips til hinanden på Bemærks Instagram. Vil du for alvor slå tiden ihjel de næste uger? Så snup en serie ala Game of Thrones, som ruller på ottende sæson eller gense Friends, som rummer hele 236 afsnit.

5 serier, du skal se ifølge Bemærks Instagram-brugere:

Grafik: Camilla Kehlet Jensen

Peaky Blinders. Den britisk krimiserie, der er baseret på historien om den kriminelle bande Peaky Blinders fra Birmingham i England, ruller nu på femte sæson. Serien foregår i tiden efter første verdenskrig, og der er masser af spænding, familieintrigere og flotte billeder.

Grafik: Camilla Kehlet Jensen

Sex education. Den britiske ungdomskomedieserie fik hurtigt succes på Netflix, da første sæson kom i januar 2019. Nu er anden sæson landet, og man følger stadig hovedpersonen Otis Mulburn, som har et lidt ambivalent og akavet forhold til sex, fordi hans mor er sexterapeut.

Grafik: Camilla Kehlet Jensen

McMillions. Et anonymt tip til FBI løfter sløret for en stor bedrageriskandale med McDonalds-konkurrencer i 1990’erne. I minidokumentarserien følger man historien om fupmagere, som udnytter et McDonald's Monopoly-spil og ribber McDonalds for millioner.

Grafik: Camilla Kehlet Jensen

The Haunting of Hill House. I Gyserdramaet følger man en familien Crain, som kommer ud for en traumatisk oplevelse, der påvirker resten af deres liv. Det er første sæson, men den har fået stor ros af anmelderne for at være flot fortalt, spændende og sindssygt uhyggelig.

Grafik: Camilla Kehlet Jensen

SKAM. Har du ikke fået set den endnu, så kan du godt komme i gang. Den norske ungdomsserie handler om en gruppe gymnasieelever og deres problemer med kærlighed, venskaber, mobning, studieliv, religion og seksualitet.

SU-venlige Film og serier Mange streamingtjenester har studiefordele og mulighed for at splejse med en ven. Men er du helt broke, er der stadig håb. På Filmstriben kan du med dit lånernummer logge ind og se masser af udenlandske og danske film.

På Mediestream er der adgang til TV-serier helt tilbage fra 2006. Næsten alle videregående uddannelser har login-adgang.

På Bemærks YouTube ligger timevis af underholdning. Velbekomme. Kilde: Studieguiden.dk

5 podcasts, du skal lytte til ifølge Bemærks Instagram-brugere:

Det som ingen ser. Podcasten dykker ned i alle de problemer, som unge går med, men som man ikke ser eller taler højt om. Værten Johanne Liebmann tager for hvert afsnit en ny gæst med i studiet, som selv går og tumler med noget.

Bemærk X Plattenslageriet Vidste du, at Bemærk laver podcast? I samarbejde med værterne fra Plattenslageriet tager vi en gang om måneden fat på et aktuelt emne og inviterer en spændende gæst i studiet. Lyt for eksempel til seneste podcast med Rasmus Rudbæk bedre kendt som Futte Fynbo, hvor vi taler om Gaffapriser, dansk hiphop og fynsk musik her.

Filterløs. Værterne Sofie Brockstedt & Simone Kyed Jeppesen er pinlige, ærlige og filterløse. I hvert afsnit tager de et nyt emne op og taler om alt fra datingkultur til mode og moderne kønsidealer.

Hva så?! I hvert afsnit tager værten Christian Fuglendorf en ny gæst med, som han selv beundrer, ud på en gåtur for at lære dem at kende.

Anden til venstre. Stephanie Fisker er gift med fodboldspilleren Kasper Fisker. I hvert afsnit inviterer hun en gæst i studiet, som på samme måde har en kæreste eller ægtefælle, hvis job foregår i rampelyset.

Kvinden med den tunge kuffert. Serien, som undersøger et ægte mysterie, er en af ThirdEars mest kendte podcasts. Den handler om en kvinde, der ikke er den, hun giver sig ud for at være, og værten Krister Moltzen undersøger hendes spor gennem religiøse menigheder og mørke kirker.

5 random ting, du kan få tiden til at gå med:

Bud på, hvordan man kan få tiden til at gå derhjemme ifølge en af Bemærks brugere på Instagram. Foto: Kamilla Gamborg Isaksen

Hjemmeprojekter. Det er nu du skal gøre de ting, du aldrig har tid til. Få gjort hovedrent (også under sengen), ryd op i dine noter fra gymnasiet, eller hjælp til et par timer i haven - så har du også scoret nogle nemme point hos de gamle.

Træne dit fynske. Ligesom med alt andet, er det vigtigt, at du holder dit fynske vedlige, nu hvor du går derhjemme i dit eget selskab. Gør det til en vane at bruge et nyt fynsk udtryk hver dag. Du kan eventuelt lade dig inspirere af Futte Fynbo her.

Bemærks Instagram-brugere er kommet med alt fra træningstips til take-away-steder, som du bør prøve.

Vær kreativ. At være kreativ, kræver ofte tid, og det har du nu. Så find din indre Picasso frem, eller gå i gang med at strikke eller lære at spille guitar. Det er bevist, at det øger livsglæden og giver mindre stress, når man koncentrerer sig om noget kreativt, og du kan finde masser af inspiration til at komme i gang på YouTube eller Pinterest.

Dyrke yoga og mindfullness. Kunne det ikke være fremragende, hvis du havde et væld af overskud, når denne her karantæne var overstået? Der findes massere af gratis Yoga-lektioner på YouTube og apps, hvor du kan øve dig derhjemme og få ro i kroppen.

Spil et spil. Hvornår har du sit udfordret din lillebror i Matador? Find dine støvede brætspil frem fra gemmeren, eller download et nyt spil på telefonen. Hvis du sidder helt muttersalene kan du også prøve den nyeste trend, som er Ludo og Partners over Face-time.

Du kan se mange flere tips til hjemmetræning, bøger, madlavning og lign på Bemærks Instagram. Har du et tip, som du gerne vil dele? Skriv til os til os her.