Den ultrasvære nytårsquiz: Hvor godt husker du 2020?

2020 bliver uden tvivl et år, der kommer til at gå over i historien og vil blive husket af fremtidige generationer.

Året har været domineret af coronaviruspandemien, men det har også stået på kampen for et bedre klima og vejrrrekorder på stribe. På Fyn har der dog også været helt særlige historier om storslåede byggeprojekter, der er gået galt, forgiftede dyr og store politiske dagsordener.

Gæt med i TV 2 Fyns nytårsquiz, hvor du kan teste, om du har fulgt godt med i det fynske nyhedsbillede i 2020.