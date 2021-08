Der er for mange under 40 år, der ikke er blevet vaccineret, siger statsministeren

På mødet deltog foruden statsministeren sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Derudover deltog også Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI), og professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet.

Han er formand for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark, der blev nedsat i maj.

Gruppen rådgiver regeringen og de enkelte ministerier inden for blandt andet smittehåndtering og konsekvenserne for økonomien.

Blandt andet har den skullet kigge på, hvordan Danmark kan blive bedre rustet til en fremtidig epidemi.