Der er plads til masser af cannabis på Fyn

Optimismen var stor, da Dok5000 i Odense tirsdag dannede rammen om Danmarks første Cannabis Investor Summit.

I alt 12 virksomheder og 40 investorer var til stede i lokalerne på havnen, og formålet med messen var, at skabe forbindelse mellem investorer og virksomheder, der arbejder med medicinsk cannabis.

Messen blev afholdt på trods af, at canadiske Aurora Nordic i efteråret trådte hårdt på bremsen og udskød en udvidelse med fabrik nummer på Fyn.

Aurora Nordic vurderede, at det europæiske marked ikke har udviklet sig med den fart, som var forventet.

Fyn har forudsætningerne

En af talerne ved messen var Odense Kommunes borgmester Peter Rahbek Juel (S). Og han talte varmt for investeringer i produktionen af cannabis på fynsk grund.

- Hvis du gerne vil rykke dit eget kredsløb og hæve tyngdepunktet, så skal man nogen gange turde at være ambitøs.

- Vi har alle forudsætninger for at kunne være ambitiøse her på Fyn. Så er der nogen der skal gøre det, så skal det være os, siger borgmesteren.

Cannabis-aktier røg i vejret At der kan være penge i investeringer i medicinsk cannabis kunne Norges oliefond, Oljefondet, konstatere i begyndelsen af marts sidste år. Oljefondet havde ved indgangen til 2019 investeret omkring 910 millioner norske kroner i fem selskaber, der beskæftiger sig med medicinsk cannabis. Allerede to måneder senere var kurserne på de fem aktier steget så meget, at beholdningens aktuelle værdi var øget med 446 millioner norske kroner. Kilde: Ritzau Se mere

Kent Stenvang, tidligere direktør hos Egehøj Champignon og nu ansvarlig for canadiske Atlas Biotechnologies aktiviteter i Danmark, er af samme opfattelse som Odense-borgmesteren.

Han er ikke i tvivl om, at der er et stort marked for medicinsk cannabis.

- Og der er plads til rigtig, rigtig mange producenter af alle former for produkter i værdikæden, siger Kent Stenvang.

Han var til stede ved messen fordi Atlas Biotechnologies på Hedebovej ved Veflinge er klar til at tage imod investorer, give Atlas Biotechnologies opmærksomhed og etablere forskellige former for partnerskaber.

Han erkender dog, at der ikke er penge at tjene lige nu, men det er branchens natur, siger han:

- Det tager tid at få lavet medicinske produkter. Det er fair nok, for det har noget med patientsikkerhed at gøre, hvis man har haft andre forhåbninger, så har man måske været lidt naive.

Han tilføjer, at der plads til flere producenter på Fyn.

- Der bliver enorm stor omsætning i Europa på det marked, og hvis vi forstår at udnytte det øko-system, som er i Danmark, har vi en enestående mulighed for at blive førende, lige som vi er på andre farmaprodukter og også i vindmølleindustrien, siger Kent Stenvang.

Også Peter Rabek Juel ser medicinsk cannabis, som et drivmiddel i det fynske erhvervsliv og arbejdsmarked.

- Vi har simpelthen så mange væksthusgartnerier på Fyn. 60 procent af alle i landet ligger på Fyn, så vi har alle de faglige kompetencer til at dyrke ting i drivhuse. Lige så vel som vi også er godt med på farma-området, siger borgmesteren og tilføjer:

- Kan vi forene det, at være dygtige gartnere med, at være dygtige til farma, så har vi nøglen til at kunne lave medicinsk cannabis af høj kvalitet, som kan komme ud på det europæiske marked.

- Det kan der være masser af arbejdspladser i i gartnerierne, men der er også følgeindustrier i farmavirksomheder og andre produkter, der kan laves med medicinsk cannabis.

- Så kan vi komme godt i gang her, kan det vise sig at være meget dynamisk for andre virksomheder og brancher, siger Peter Rahbek Juel.