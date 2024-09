Derfor blev Christian Eriksen overraskende skiftet ud

Det var med hensigten om også at råde over en frisk Christian Eriksen på søndag mod Serbien, at den danske landsholdsstjerne torsdag blev skiftet ud efter bare en times spil af hjemmekampen mod Schweiz.

På det tidspunkt var stillingen 0-0, og Danmark var en mand i overtal. En oplagt opgave for holdets offensive omdrejningspunkt, men der skulle tages hensyn til, at Eriksen ikke er i kampform.

Det siger landstræner Lars Knudsen, der besluttede at udskifte Eriksen med Mikkel Damsgaard.

- Christian havde egentlig gjort det fint, men vi vil også gerne bruge Christian på søndag, det er ikke nogen hemmelighed.

- Han har ikke spillet så meget på det sidste, og hvis vi skal have en god chance for at bruge ham igen på søndag, så synes vi, at der var en idé i at tage ham ud og bringe andre gode kræfter i spil i stedet, siger Lars Knudsen.

Dispositionen virkede i den forstand, at Danmark vandt 2-0.