Derfor er danske ukrainere tavse: - Rusland forsøger at påvirke folk på verdensplan, mener ekspert

Men selvom den alvorlige situation berører de mange ukrainske og russiske fynboer, så er der ikke ret mange, der har lyst til at fortælle om det. Og det er der en helt særlig årsag til.

- Det er jo, fordi en nation som Rusland, de nøjes ikke med at forsøge at påvirke, de russer, der bor i Rusland, eller ukrainere, der bor i Ukraine, de forsøger at påvirke folk på verdensplan, siger Peer Henrik Hansen, der er museumsleder på Koldkrigsmuseet Langelandsfortet.

Ifølge Peer Henrik Hansen, så trækker den nuværende situation spor tilbage til koldkrigstiden, hvor flygtede russere og polakker, kom under et enormt pres, fra det styre, de var flygtet fra, selvom de altså befandt sig i et andet land.

- Det betyder jo, at de opererede i det skjulte i Danmark, de fremmede magter, og det er der nok ikke nogen tvivl om, at de stadigvæk gør, siger Peer Henrik Hansen.

Tror du virkelig det?

- Ja det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om.

Alle metoder er i spil

Til forskel for under den kolde krig, så fremhæver museumslederen, at internettet og de sociale medier spiller en stor rolle i dag.

Det betyder, at få personer med enkelte klik lynhurtigt kan sende budskaber ud på internettet, som er negativt stemt mod Rusland og den russiske præsident Vladimir Putin. Sådan et budskab kan meget hurtigt sprede sig, når først det er offentligt og det kan skabe strømninger, som de russiske magter ikke er interesserede i.