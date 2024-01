Derfor kan 20-årshændelse ske igen efter to måneder

Det er nærliggende at tro, at en 20-årshændelse er noget, der kun sker hvert 20. år, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Så sent som i december 2023 var en 20-årshændelse, hvor vandstanden i Odense Fjord nåede 157 centimeter over normal vandstand. Derfor er der måske også nogle, der undrer sig over, at der ifølge et varsel fra TV 2 Vejret kan komme en tyveårshændelse igen i forbindelse med dagens blæsevejr, hvor vandstanden ventes at nå 155 cm over normal i Odense Fjord.

Det skyldes ifølge metrolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård dels, at en 20-årshændelse kan være lokal for et bestemt område, men også at den tilgængelige data ikke er god nok. Hør ham forklare, hvordan det kan være, at vi måske allerede får en 20-årshændelse igen i videoen øverst.