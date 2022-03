Det bliver dyrt at handle og spise: Fem gode råd til at spare på madbudgettet

For nogen vil det bliver omkring ti procent dyrere at leve, og et husholdningsbudget på 2.000 kroner vil pludselig i stedet være 2.200 kroner om måneden. Det er 2.400 kroner mere om året, bare på indkøb - altså for de samme varer.

Oven i det kommer gas, benzin og andre områder, der også kun stiger stødt.

Cheføkonomi hos Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, kommer derfor med fem råd til, hvordan man sparer på dagligdagens udgifter, der vil stige inden længe. Selvom det ikke kan isoleres til mad at lave kæmpe besparelser, er der noget at hende på en række områder.