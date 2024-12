Det bliver en kold fornøjelse at være fynbo - her er fredagens vejr

Sendte forkert mail ud

Men det er ikke kun nedbrud af internet, tv eller telefoni, der volder problemer. I onsdags lykkedes det Norlys at forvirre en masse kunder igen.

- I går (onsdag, red.) sendte vi ved en fejl mails ud til en række kunder om, at de havde en ubetalt regning.

Ifølge Michelle Hald var årsagen en “manuel fejl” i forbindelse med indlæsningen af kunderne i det nye system.

- Så snart, vi opdagede fejlen, sendte vi en sms om fejlen til de af de berørte kunder, som vi har et mobilnummer på – dermed fik langt hovedparten af kunderne hurtigt besked om, at rykkeren var en beklagelig fejl.

Slagtes på Trustpilot

Fejlen lægger sig oven på en række andre fejl, og kigger man på Trustpilot, der er en platform, hvor man kan dele sin anmeldelse af en virksomhed, så har Norlys i øjeblikket rigtig mange utilfredse kunder.

Alene på 24 timer er der indløbet 23 anmeldelser på en eller to stjerner. I de første fem dage af december er det tal på 59. Samlet set har Norlys en score på 2,2 stjerner ud af fem.

Årsagen til kundernes utilfredshed er mange. Nogle har haft problemer med at få hjælp i længere tid, mens andre er utilfredse over, hvor lang tid det tager at komme igennem til virksomhedens kundeservice for at få hjælp.

Normalt er ventetiden under fem minutter, men flere kunder melder om ventetid på over en time. Også selvom Norlys ifølge pressechefen har øget bemandingen i deres kundeservice.

- Vi er utrolig kede af, at vi ikke leverer en ordentlig service til vores kunder. Vi gør alt, hvad vi kan for at afhjælpe det, men lige nu må vi desværre konstatere, at det ikke er muligt for os at levere den service, som vi gerne vil, og det beklager vi meget over for de berørte kunder.