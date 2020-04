- Det bliver et nøk varmere for hver dag

Successen fra lørdag gentages søndag. Og mandag. Og tirsdag. Og...

Der ligger nemlig et højtryk over Norge, som sørger for, at det gode vejr ikke har travlt med at komme nogen vejne. Det har højtrykket i hvert fald ikke, og derfor kan vi nyde ekstra godt af solen i haven i disse dage.

Selvom det er godt for os, der hungrer efter solen efter den vådeste måned i februar, så tørster planterne på marken. Tørkeindekset er oppe på omkring 8 ud af 10.

Læs også Tørt og lunt vejr så langt øjet rækker

Det luneste sted er centralt på Fyn omkring Assens. Helt ude ved kysterne er der stadigvæk køligere, særligt nordpå, fordi vinden kommer fra en nord til nordøstlig retning.

- Men højtrykket har ikke travlt, som jeg sagde, så tør jeg godt tage munden fuld. Højtryksvejret fortsætter helt frem til næste weekend, siger vejrvært på TV2 Per Christiansen.

Det bliver et lille nøk varmere for hver dag der går, men der er stadig køligt om morgenen.

Dem der måtte have det svært under solens stråler skal passe på, for solen er barsk og ozonlaget er tyndt.