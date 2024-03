En anden af dem, der var mødt op for at sige et sidste farvel til Søren Pape Poulsen, var Lars Bendix, som igennem næsten ti år har været formand for Det Konservative Folkeparti i Odense. Han trak sig fra posten i januar 2024.



- Det var på en og samme tid både utroligt sørgeligt, men også meget smukt. Biskoppen gjorde det fremragende og sagt så mange ting, som passer så godt på den Søren, som vi kendte, siger Lars Bendix.

Han tilføjer, at han har kendt Søren igennem mange år. Han var derfor kommet for at vise respekt.

Han hæfter sig ved stemningen i kirken under bisættelsen.

- Det var en helt særlig stemning, som på bedste måde beskrev, hvad det er for et menneske, vi har mistet, siger Lars Bendix.