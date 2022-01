Det er snart slut med restriktioner, men smittetallet er højere end nogensinde før

Og de seneste tal fra Statens Serum Institut viser også, at smitten er stigende. For første gang er det samlede antal smittede på et døgn over 50.000 i Danmark. Helt præcist 51.033 er i det seneste døgn konstateret coronapositiv.

Høje tal på Fyn

Kigger man på tallene for de fynske kommuner ses det også, at der stadig er udbredt samfundssmitte. I otte af de fynske kommuner er det såkaldte incidenstal over 4.000. Tallet viser andelen af smittede per 100.000 indbyggere.