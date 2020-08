Det er sommer, det er sol, og det er søndag

Det bliver endnu en dag med rigeligt varme grader i det fynske landskab.

Allerede fra morgenen af er der 20 grader og temperaturerne kommer til at stige stødt og formentlig lande på omkring de 30 grader igen i dag.

Søndag bliver derfor også en forholdsvis god stranddag med meget lidt vind og varme temperaturer.

UV-indexet kravler stadig helt op på 5,4, og dermed har solens stråler stadig fuld kraft. Det bliver også skyfrit de fleste steder på Fyn. Så husk solcreme og solhat, hvis du vil opholde dig i solen.

Mandag bliver også en solrig start på ugen, men så begynder temperaturerne at tage et dyk nedaf i løbet af tirsdag og resten af ugen, da en front skal passere. Det kan komme til at betyde byger, og nogle steder lokalt kan det blive til kraftige byger.