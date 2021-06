Det fine sommervejr fortsætter

Temperaturerne vil ligge på den lune side af 10 grader i morgentimerne. I løbet af eftermiddagen, når temperaturen op på 20 og formentlig også 22 grader.

Samtidig er UV-indekset for alvor sat i spil. Tirsdag ryger det over 6. Det betyder, at skal man være ude i solen i over en halv time, så skal man begynde at beskytte sig mod solens stråler.

De næste dage fortsætter vejrtypen ufortrødent. Det betyder, at det bliver lange perioder med solskin og tørvejr. Nogle perioder med lidt flere skyer og mulighed for op til 23 grader på torsdag.