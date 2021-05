Det Fynske Dyrskue er aflyst

Dyrskuet tiltrækker normalt 50.000 fynboer, og ifølge den genåbningsaftale, som Folketingets partier vedtog mandag aften, er det kun tilladt at samles 2.000 mennesker.

Samtidig var dyrskuet planlagt til juni.

- Nu har vi ventet i to måneder på en udmelding fra regeringen. Det er ikke længere realistisk at flytte det Fynske Dyrskue til en ny dato. Og selv hvis vi gjorde det, må vi stadigvæk kun være 10.000 personer på dyrskuepladsen. Det antal er for lavt. Hvis vi skulle kunne lave et godt dyrskue for publikum og udstillere og samtidig sikre et rentabelt dyrskue, skulle vi have over 50.000 gæster, siger Sara Ekknud Windell, dyrskuechef for Det Fynske Dyrskue.

De små 200 udstillere har fået besked på aflysningen, og de får nu deres penge tilbage.

Hvilke økonomiske konsekvenser aflysningen får for Det Fynske Dyrskue, er endnu ikke klart.

- Vi forventer, at vi er omfattet af hjælpepakkerne, men om vi bliver ramt på økonomien, har vi endnu ikke overblik over, siger Sara Ekknud Windell.

Det Fynske Dyrskue har været afholdt siden 1892.