Det Fynske Dyrskue skal have ny chef

Hvem der skal være ny chef, er fortsat uvist



- Nu arbejder vi videre med at få fundet en supergod afløser, der kan fortsætte det vigtige arbejde med både at skabe et godt dyrskue for fynboerne til sommer og fortsætte udviklingen af dyrskuet. Samtidig vil Sara Ekknud Windell frem til dyrskuet stadig bistå arbejdet fra sidelinjen, siger Torben Povlsen, formand for Det Fynske Dyrskue i en pressemeddelelse.

Digitalt dyreskue

Coronanedlukningerne de seneste år har ramt dyrskuebranchen hårdt. Det har derfor ikke været muligt at samle danskerne til et fysisk fynsk dyrskue. Derfor lavede man sidste år et digitalt dyrskue, hvor det hele foregik over mobilen.