Efter onsdagens regnvejr er der gode chancer for en morgen med solstrejf. Torsdagen begynder lunt med temperaturer omkring 9-10 grader.

Resten af torsdag ser ganske fin ud, og bliver primært tør med drivende skyer.

- Der kan dog komme en enkelt byge eller to i løbet af dagen, men det bliver i småtingsafdelingen, siger TV 2 Vejrets vært Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Temperaturen kan snige sig op omkring 15-16 grader - lokalt måske 17 eller 18 grader.

Vejret tager et dyk

Men det gælder om, at nyde torsdagens sol og temperatur. Fredag, altså store bededag, tager det nemlig et dyk med gråvejr, dryp for oven og et temperaturfald på et par grader.

- Til gengæld er der opklaring i løbet af lørdagen, så kan man nyde resten af weekenden med tørvejr, solskin og temperaturer omkring 17 grader, spår Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Op mod 25 grader

Efter weekenden er der chancer for, at temperaturen tager et gevaldigt hop op.

Det viser DMI's månedsprognose. Dagtemperaturen ser ifølge prognosen ud til at nå op mellem 13 og 20 grader - en overgang endda op mellem 18 og 25 grader.

Det bliver varmest i den sydlige del af landet.