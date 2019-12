Det kan du forvente: Risiko for storm og lidt hvidt fra oven

Opdatering DMI har klokken 09.17 udsendt varsel om vindstød af stormstyrke. Varslet gælder for blandt andet for Sydfyn, Middelfart, Assens, Kerteminde og Nyborg. DMI skriver desuden, at varslet er gyldig fra klokken 13.00 til klokken 20.00.

Omkring middag søndag er der risiko for at Fyn enkelte steder - både i syd og nord - rammes af vinde der når op i hastighed som storm og hård kuling.

Det viser TV2 Vejrets vejrkort, som også viser at søndag begynder med stille vejr, men at det hurtigt blæser op og at man skal forvente stiv kuling det meste af dagen.

Blæsten kommer susende ind fra vest, og der kan være enkelte snefnug i luften.

De få fnug får dog ikke lov til at leve længe, men vil hurtig smelte på en dag, hvor temperaturerne i det fynske vil komme op mellem 4 og 7 grader.

Der vil søndag eftermiddag kunne forventes byger.

