Det må du aldrig gøre med din hund

Du kan næppe nå ind at handle, mens hunden bliver siddende i bilen. Hvert kvarter stiger temperaturen med 10 til 15 grader i en parkeret bil, og åbne vinduer gør ingen forskel.

- Selv om hunden kan virke trist over, at du forlader hjemmet, vil det til enhver tid være bedre for den at blive hjemme i et afkølet rum og med adgang til frisk vand frem for at sidde i en bagende bil. I værste fald kan det ende med at tage livet af den, siger Jens Jokumsen.