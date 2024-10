Det må du ikke gøre: Her er de uskrevne halloween-regler, du skal kende til

Når mørket falder på torsdag eftermiddag og aften, begynder det nok at krible frem med alverdens uhyggelige væsener. Sådan plejer det at være, når halloween løber af stablen.

Og mens de mindste og andre barnlige sjæle iklæder sig uhyggens bedste kostumer, er der måske lige et par uskrevne regler, det er gode at have styr på.

For selvom halloween er en (u)hyggelig amerikansk tradition, har den for alvor gjort sit indtog herhjemme. Hvordan man får en god aften diskuteres levende i mange lokale facebookgrupper.

TV 2 Fyn har samlet dem, der går oftest igen, i en liste over dét, der er godt at vide, inden der skal plages slik ud af hænderne på naboerne.