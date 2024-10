Det skal der ske med de 61 beslaglagte dyr

61 dyr blev torsdag beslaglagt af Fyns Politi på baggrund af en anmeldelse om efterladte dyr.

Dyrene var i en sådan erfaring, at politiet ikke turde andet end at tage dem med sig. Det var nemlig ikke muligt at få fat i ejeren, ligesom de var tæt ved at løbe tør for mad og drikke.

- Nu er de et sted, hvor der bliver taget af dem, mens vi efterforsker sagen, fortalte politikommissær Michael Løkke.



Her vil de være, indtil Fyns Politi har fået rettens ord for, at dyrene må konfiskeres, så de eventuelt kan gives videre til nye ejere.

Fyns Politi ved endnu ikke, hvornår det kommer til at ske, men arbejder på at få det gennemført hurtigst muligt, oplyser politikredsen til TV 2 Fyn.