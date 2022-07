Det udskældte ejendomsfirma Grønnely får stort overskud

Ejendomsudviklingsselskabet Grønnely tjente sidste år 94 millioner kroner før skat - en forbedring på 35 millioner kroner i forhold til 2020.

Overskuddet kommer efter et år med masser af ballade og klager fra beboere i flere dele af landet over byggesjusk og mangelfulde el-installationer.

I maj bad Sikkerhedsstyrelsen således politiet om assistance for at komme til bunds i sagen om netop el-installationerne.

I en pressemeddelelse i forbindelse med det imponerende regnskab oplyser Grønnely, at Sikkerhedsstyrelsen nu har godkendt alle el-installationerne i selskabets ejendomme i Gilleleje og Langeskov.

Ny direktør

Desuden har Grønnely udbedret fællesarealer og fejl i lejligheder i Gilleleje, skriver selskabet, der hermed forventer, at Gribskov Kommune vil ophæve de kondemneringsvarsler, som kommunen har afsendt.

I det hele taget lover Grønnely bod og bedring med Christian Stig Møller som ny direktør samt "en målrettet indsats for at professionalisere selskabet og styrke administrationen for at efterleve alle regler."

- Som led i professionaliseringen af Grønnely vil selskabet fremover benytte sig af en model, hvor virksomheden udbyder fagentrepriser til entreprenører og specialiserede håndværkere i lokale virksomheder. Dette skal styrke kvaliteten og den lokale forankring i opgaveløsningen, hedder det i pressemeddelelsen.

Selskabets egenkapital er efter rekordoverskuddet på 117 millioner kroner.

Balladen omkring Grønnely har været så omfattende, at den fynske byggebranche tidligere ville have det omstridte firma smidt ud af arbejdsgiverforeningen DI Byggeri.