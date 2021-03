Det ustadige vejr fortsætter - og det bliver værre i weekenden

Torsdagens ustadige vejr fortsætter fredag, men vinden lægger sig en smule, og der det heftige antal byger falder også lidt.

Men alt i alt får vi stadig en fynsk fredag, der på vejrfronten minder mere om efterår end forår.

- Fra morgenstunden får vi en 3-4 grader og mulighed for at se solen stå op klokken 6.39, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

De mulige solstrejf er først på dagen dog stadig akkompagneret af en frisk til hård vind fra vest. Senere på dagen vil vinden dreje lidt mod sydvest og lægge sig en smule.

Selv om der også bliver lidt mulighed for at få solen at se, så er der også stadig en del byger, der skal passere Fyn i løbet af dagen. Det bliver op til 6 grader, når det er lunest.

- Og der kan blive mulighed for at se solen gå ned klokken 18.16. Men der vil i lange perioder være mange skyer på himlen, siger Lone Seir.

Værre i weekenden

Weekendvejret ser ud til at blive mere af samme kaliber som fredagens vejr. Og dog.

- Faktisk bliver det værre endnu, var jeg lige ved at sige.

- Vi skal have et egentligt lavtryk forbi, og det giver altså rigtig mange skyer og det giver også nedbør, en overgang måske endda med slud, siger Lone Seir.

Når lavtrykket slipper i løbet af mandagen, er der dog håb om, at vejret slår en smule om endnu engang.

- Så er der håb om, at det i næste uge bliver med enkelte byger og en del sol efterhånden, siger Lone Seir.

Til gengæld følger der med, at når vinden lægger sig og skyerne forsvinder, så vender nattefrosten tilbage.

