Dexter og Posten fortsætter med millionstøtte: - Det er altafgørende for os

Spillestederne Posten og Dexter i Odense fortsætter de næste fire år som de eneste regionale spillesteder på Fyn. Det har Statens Kunstfond offentliggjort onsdag.

Med titlen som regionalt spillested følger en årlig millionstøtte fra staten.

- Det er altafgørende for vores aktivitetsniveau og den strategi, vi har lagt for de næste fire år, siger Morten Østlund, der er spillestedsleder på både Posten og Dexter, til TV 2/Fyn.

Samarbejder med andre fynske spillesteder

De seneste fire år har Posten og Dexter som regionalt spillested modtaget 2,3 millioner kroner. De næste fire år får spillestederne i alt 2,4 millioner kroner om året, oplyser Statens Kunstfond, selv om de fynske spillesteder havde søgt om at få det øget til 3,5 millioner kroner.

Ud over de to spillesteder i Odense indgår Tobaksgaarden i Assens og Harders i Svendborg også i et partnerskab, som får del i pengene.

De næste fire år vil Fyns eneste regionale spillested udvide og formalisere samarbejdet med Kansas City i Odense - et spillested primært for unge bands, der er på vej frem.

Musik i mange forskellige genrer

Med støtten fra Statens Kunstfond kan musikglade fynboer derfor se frem til at opleve mere forskellig og eksperimenterende musik inden for en bred vifte af genrer på de fynske musikscener i fremtiden.

- Det giver os mulighed for at hyre nogle kunstnere, der ikke har så stort et publikum og ikke er så kendt i medierne, siger Morten Østlund.

At de fynske spillesteder fortsat er et regionalt spillested, har stor betydning for udvalget af koncerter på Fyn.

- Publikum vil tydeligt kunne mærke forskel, fastslår han.

Særligt ansvar for regionale spillesteder Med titlen som regionalt spillested følger et særligt ansvar for, at rytmisk live-musik af høj kvalitet og inden for mange forskellige genrer kommer tæt på borgerne i alle dele af landet. Det er især et ansvar, at nye talenter, vækstlag og smalle genrer får gode udviklingsmuligheder, og at mennesker, der måske ikke plejer at gå til koncert, også kommer til at opleve glæden ved musik. Kilde: Statens Kunstfond Se mere

Torsdagskoncerter og tredagesfestival

Det er Odense Live Fonden, der driver Posten og Dexter. I sidste uge kom det frem, at fonden fremover skal stå for torsdagskoncerterne i Kongens Have i Odense.

- Vi har altid synes godt om torsdagskoncerterne og synes, det er en vigtig del af kulturlivet i Odense, siger Morten Østlund.

- Derfor mente vi i form af vores naboskab og opgave som regionalt spillested, at det ville være en god idé for os at overtage.

Med de forskellige tiltag ønsker Morten Østlund at styrke de små spillesteders position som nichested. Eksempelvis har han også planer om en ny tredages nichefestival.

På landsplan er 19 spillesteder udpeget som regionale spillesteder. Der er ingen andre fynske end Posten og Dexter på listen.